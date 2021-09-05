شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين فيى رام الله والقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء السبت، شابين فلسطينيين في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن الشابين هما يوسف أبو حزينة (21 عاما)، ومحمد أبو سنينة، وجرى اعتقالهما قرب باب حطة.

وفي شمال رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية، 3 فتية من مخيم الجلزون وهم ياسر تيسير الحطاب، ومعاذ محمد تيسير الخطاب، وآدم علي تيسير الخطاب من مخيم الجلزون.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت فتى آخر، وهو رياض هشام عليان، ولاحقت الفتى مالك الحطاب، وطلبت من عائلته تسليمه.