مصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين في انقلاب أتوبيس بطريق "السويس - القاهرة"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن سيارات الإسعاف انتقلت إلى مكان الحادث، وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى السويس العام.

وأعلن إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالة الطوارئ في مستشفى السويس العام لسرعة علاج المصابين.

وأمر بفتح غرف العمليات للحالات التي تحتاج تدخل جراحي سريع، ووجه بنقل الجثامين إلى المشرحة والتعامل الفوري بقسم الطوارئ مع المصابين.

يشار إلى أن الأتوبيس كان عائدا من مدينة شرم الشيخ ومتجه الي القاهرة، يستقله 45 فرد من الأسر والعائلات.

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