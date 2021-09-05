شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح تفاصيل العلامات والصور الاستدلالية على ملصق عبوات المبيدات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، إن معرفة العلامات الإرشادية والصور الاستدلالية على ملصق عبوة المبيد يساعد على معرفة درجة سمّيته وخطورته.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بعض الصور الاستدلالية التي تكون موجودة على ملصق عبوة المبيد، إضافة إلى طريقة وضع الصور الاستدلالية على بطاقة المبيد.

كما نشرت الهيئة جدولًا تضمن توضيحاً بتصنيف الخطورة بحسب منظمة الصحة العالمية؛ حيث يتناول مدى سمية المبيد وفقًا لتقسيم المنظمة، والمعلومات التي يجب أن تظهر على بطاقة البيانات وبيان الخطورة والعلامات الإرشادية وكلمة التحذير.

وأشارت الغذاء والدواء إلى أن درجة سمية المبيدات تتنوع بين خطر وقليل الخطورة ومعتدل الخطورة وشديد الخطورة، وذلك باختلاف تركيز نسبة السم في المبيدات.