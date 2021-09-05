شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الجزائرى يأمر بإيداع نبيل القروى رئيس حزب "قلب تونس" وشقيقه الحبس المؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت السلطات القضائية الجزائرية، اليوم السبت، قرارا بإيداع رئيس حزب "قلب تونس"، رجل الأعمال، نبيل القروي، قيد الحبس المؤقت، حسبما ذكرت شبكة النهار الجزائرية.

وأمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة إيداع نبيل القروي وشقيقه، البرلماني، غازي القروي، و4 مواطنين جزائريين من بينهم امرأة رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية.

ويأتي ذلك بعد أن أنهت الشرطة القضائية بمدينة تبسة أنهت التحقيقات الأولية بخصوص دخول نبيل القروي وشقيقه التراب الجزائري بطريقة غير شرعية، مضيفة أنه تم توقيف 4 أشخاص، من بينهم امرأة، تورطوا في عملية تهريب الشقيقين التونسيين.

وتم داخل شقة بحي فاطمة الزهراء إلقاء القبض على نبيل القروي، رجل الأعمال المعروف الذي يرأس حزب "قلب تونس" ويملك القناة التلفزيونية "نسمة" وسبق أن كان من أبرز المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة، وشقيقه غازي القروي، نائب برلماني بمجلس الشعب التونسي المجمد مؤخرا من قبل الرئيس قيس سعيد.

يذكرأن، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بإدراج رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب بالبرلمان المجمدة عضويته غازي القروي محل تفتيش مع تحرير محضر في شأنهما من أجل إجتياز الحدود البرية بطريقة غير قانونية.

وأفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوى، بأن قرار النيابة العمومية جاء تبعا للمحضر الذي تم فتحه سابقا ضد شخص أصيل الجهة وهو مرّوج مخدرات تم الإحتفاظ به أمس من أجل مساعدة أشخاص على اجتباز الحدود التونسية خلسة نحو التراب الجزائري و مساعدة شخص على التفصي من المراقبة الادارية .

وذكر النويوي أنه تم إدراج شخص ثان محل تفتيش تورط هو الأخر في عملية تهريب نبيل القروي وشقيقه نحو التراب الجزائري، مضيفا أن التحريات لاتزال متواصلة في شأن الأشخاص المشتركين مع الشخص المحتفظ به أمس على إعتبار أن عملية إجتياز الحدود ومساعدة أشخاص على ذلك تكون عبر شبكة فيها عديد الأشخاص والأفراد .

ويذكر أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي القروي تم القبض عليهما في ولاية تبسة الجزائرية وتم يوم أمس لإحتفاظ بشخص مفتش عنه وصادرة في شأنه مناشير تفتيش من اجل ترويج المخدرات ، بسبب تورطه في مساعدة الشقيقين القروي نحو القطر الجزائري عبر إحدى المناطق الحدودية بولاية القصرين

وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش بتالة ألقت القبض على مروج المخدرات المذكور خلال عملية مداهمة لمنزله الكائن في منطقة بودرياس الحدودية .