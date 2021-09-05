شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعلن تلقيح 19.1 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 19 مليونًا و110 آلاف و905 أشخاص حتى اليوم السبت.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 69853 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت الوزارة إلى أن 53023 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الفترة نفسها؛ ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 15 مليونا و529 ألفا و630 شخصًا، يذكر أن المغرب قد تسلّم أكثر من 35 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.

فيما أكدت وزارة الصحة المغربية، بأن المغرب يمر حاليا بمرحلة تنازلية للموجة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد فترة ذروة، قبيل منتصف أغسطس الجاري.

وأوضح رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بالصحة المغربية عبد الكريم مزيان - فى تصريحات - أنه بتتبع الحالة الوبائية خلال الموجة الحالية، تبين أن المغرب مر بمرحلة تصاعدية للحالات الإيجابية دامت خمسة أسابيع، وبفترة ذروة قبيل منتصف أغسطس الجاري، تلتها حاليا مرحلة تنازلية لهذه الموجة الوبائية، وستليها مرحلة انخفاض فى عدد الحالات الحرجة، وحالات الوفيات.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين ومقارنة بالفترة التى سبقتها، شهد المغرب انخفاضا فى عدد الحالات الإيجابية، حيث تراجعت من 63 ألفا و174 حالة كرقم أسبوعى سجل فى منتصف شهر أغسطس، إلى 42 ألفا و424 حالة إيجابية سجلت لأواخر هذا الشهر، أى بانخفاض قارب (- 17,6%).

ولفت إلى أن المنظومة الصحية سجلت انخفاضا فى عدد الحالات النشطة بتراجعها من 80 ألف حالة نشطة كعدد سجل قبل أسبوعين، إلى نحو 60 ألف حالة نشطة يوم أمس الإثنين بنسبة (-25%)، وأن التطور الأسبوعى للمعدل اليومى للحالات بأقسام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعى تشهد انخفاضا فى عدد الحالات على مدى 15 يوما بنسبة (- 14%)، كما سجل منحنى الوفيات الأسبوعى انخفاضا بنسبة (- 16,8%)، بعد انتقاله من 775 حالة وفاة فى الأسبوع ما قبل الماضي، إلى 645 حالة وفاة فى الأسبوع الماضي.