شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية السودان: نطالب حكومة إثيوبيا بالكف عن العدوانية في التعامل مع الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الخارجية السودانية الحكومة الإثيوبية بالكف عن العدوانية في التعامل مع السودان، وقالت: لن نسمح باستغلال أراضينا ولا نية لنا بغزو أراضي الغير، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الدفاع الإثيوبية، أعلنت أنها أحبطت هجوما إرهابية من قبل عناصر "جبهة تيجراي" لاستهداف سد النهضة، واشتبكت مع المسلحين ما أدى إلى مقتل عشرات المسلحين، على حد وصف وزارة الدفاع الإثيوبية.

وأضاف الجيش في بيان نشرته وزارة الدفاع الإثيوبية على "فيس بوك" يوم أمس الجمعة، أن 50 مسلحا قتلوا، وأصيب 70 آخرين من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تجراي المصنفة "إرهابية" من قبل أديس أبابا، حاولت التسلل عن طريق منطقة المحلة على الحدود السودانية.