شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يشجب التصريحات المُضللة للجيش الإثيوبى: غرضها مفضوح واستهلاك سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن أسفها وشجبها للتصريحات "المُضللة" المنسوبة للجيش الإثيوبي، بشأن إدعاء دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان صحفى مساء اليوم السبت - أن مثل هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وذات غرض مفضوح يهدف لمجرد الاستهلاك السياسي، مشددة على التزامها التام بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأُخرى.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن الحكومة الإثيوبية درجت على إقحام إسم السودان بصورة متكررة كلما تفاقمت حِدة أوضاعها الداخلية، مطالبة الحكومة الإثيوبية بالكفّ عن العداونية فى التعامل مع السودان والتى درجت عليها طيلة الفترة الماضية، ووقف تكرار الإدعاءات التى لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان تحقيقا لمصالح وأغراض شخصيات ومجموعات محددة.

وشددت وزارة الخارجية أن السودان يسيطر على كامل أرضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع اثيوبيا، وأنه لن يسمح باستغلال أراضيه من أية جهة، و أنّه لا نية له فى غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها.