شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم فى مصنع للذهب شمالى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى احتراق سيارة محملة بالمتفجرات التابعة لشركة ظهب شمال موريتانيا إلى اندلاع حريق ضخم.

وقال شهود عيان، فى موريتانيا، إن سيارة محملة بالمتفجرات فى منطقة داخل منشآت شركة تازيازت موريتانيا التى تستخرج الذهب من منجم فى الشمال الموريتانى شب فيها حريق فور اكتمال شحنها بالمتفجرات؛ مما دفع المسؤولين عنها إلى الهروب فانفجرت السيارة والتهمت النيران مخازن للمتفجرات كانت السيارة متوقفة بداخلها.

وأضافت المصادر أن الشركة أمرت العمال والموظفين بالتوجه الى سكنهم الذى يبعد عشر الكيلومترات من المصنع.

وأثار الحريق مخاوف العمال، خاصة وأنه يقع غير بعيد من المنطقة التى تخزن فيها متفجرات تستخدم فى استخراج الذهب، وأشهرها "نترات الأمونيوم" شديدة الاشتعال وقوية الانفجار.

ولم تصدر حتى الآن أى معلومات رسمية عن الحريق، من طرف الشركة ولا السلطات الموريتانية.