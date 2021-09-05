شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تعلن مقتل 61 مدنيا فى معتقلات الحوثيين خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا اليمنية، عن مقتل 61 مدنيا من ضحايا جرائم الإخفاء القسرى فى معتقلات الحوثى خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكرت الرابطة - فى ندوة نظمتها، اليوم السبت، وفقا لوكالة الانباء اليمنية، بمدينة مأرب تزامناً مع اليوم العالمى لضحايا الإخفاء القسرى - أنه جرى توثيق لـ40 حالة إخفاء قسرى من المدنيين قضوا تحت التعذيب، فيما وضع الحوثيين 21 آخرين دروعا بشرية فى أماكن تتضمن انشطة عسكرية تعرضت لقصف طيران التحالف فى عدة محافظات.

وأوضحت مديرة فرع الرابطة بمأرب صباح حُميد أن أكثر من 104 مدنيين، بينهم امرأة جرى توثيق حالاتهم ما يزالون مخفيين فى معتقلات الحوثى فى عدة محافظات، بالإضافة الى 47 مدنيا مخفيين قسرا فى معتقلات قوات الحزام الأمنى التابع للمجلس الانتقالى فى العاصمة المؤقتة عدن.

بدوره استعرض مدير منظمة (راصد) سليمان العسيري، جهود المنظمات الدولية والمحلية فى مناهضة جرائم الإخفاء القسرى وتوثيقها فى تقارير دورية يتم الرفع بها إلى اللجنة المعنية بالإخفاء القسرى التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومتابعة قضايا المخفيين قسرا.