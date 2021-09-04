شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني لمختلف المراحل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التعليم جداول الحصص والدروس اليومية لجميع المراحل من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الأول. ويتم بث الدروس والحصص عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من السابعة صباحًا، ويُعاد طوال اليوم. ويمكن أيضا متابعة الدروس لمختلف المراحل الدراسية من خلال رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

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