شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا ثالثاً تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان.

و أكد التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولات الميليشيات العبثية.

وكان التحالف أعلن قبل قليل، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه نجران والمنطقة الشرقية، مؤكداً إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.