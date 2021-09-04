شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميلشيا الحوثي باتجاه نجران والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،مساء اليوم السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران .

كما أعلن التحالف أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا ثانياً أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية . وقال التحالف: “نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

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