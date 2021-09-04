وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشيخ قبلان غاب عن الأضواء في السنوات الأخيرة بسبب حالته الصحية، لكن وضعه الصحي وعدم قدرته على مزاولة نشاطه العادي، لم يستدعيا إفساح المجال أمام شخصية أخرى لتحل في المركز الذي بقي مرتبطاً باسمه.

ونعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قبلان قائلا: "لقد خسر لبنان برحيل الإمام قبلان رجلا من رجاله الكبار العاملين لنهضة الوطن وحفظ شعبه وتحرير أرضه".

من جانبه، نعى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب قبلان في بيان قائلا: "خسر لبنان أحد أبرز رموز الحوار والاعتدال والتعايش والوحدة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان".

​كما نعى رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري قبلان في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، معتبرا أنه برحيله تنطوي صفحة من صفحات القيادات الروحية الوطنية.

والشيخ قبلان من مواليد بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، وأُسند إليه منصب المفتي الجعفري الممتاز عام 1974، وفي عام 2017 تم تعيين الشيخ قبلان رئيسا للمجلس الإسلامي الشيعي بالانتخاب.

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