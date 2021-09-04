إعلام: منشآت "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن منشآت "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق من اليوم، اعتراض هجوم صاروخي كان يستهدف المنطقة الشرقية، وهي منطقة غنية بالنفط.

وتعد المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، مركزا مهما للمنشآت النفطية الرئيسية.

وتعرضت تلك المنطقة في وقت سابق، لهجمات من الجو، أعلنت جماعة "أنصار الله" مسؤوليتها عنها، في حين لم تتأثر تلك المنشآت بالهجوم الأخير.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا لدعم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن، ضد جماعة أنصار الله التي استولت على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سنوات.

وتشهد تلك الحرب ضربات جوية وعمليات عسكرية من التحالف ضد "أنصار الله"، بينما تقوم الجماعة بتنفيذ هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة على أهداف تابعة لقوات التحالف داخل اليمن وداخل الأراضي السعودية.