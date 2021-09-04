شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تكتل إحياء ليبيا يبحث مع المبعوث الأممى إجراء الانتخابات ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم السبت، عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، وتناقشا بخصوص سبل إنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المتفق عليه والمحدد في 24 ديسمبر المقبل، وأهمية دعم العمل الوطني للجنة 5+5، والمؤكّد على خروج كافّة القوّات الأجنبيّة والمرتزقة من ليبيا وتفكيك كافة المجموعات المسلحة.

كما أحاط "النايض" المبعوث الخاص بمحتوى ونتائج اجتماعاته مؤخرا مع بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وفي الاتحاد الافريقي، والهادفة إلى دعم الاستحقاق الانتخابي في موعده، كحق أصيل للشعب الليبي.

إلى ذلك، دعا ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، أمس الجمعة، الأطراف السياسية إلى الاتفاق على حل وسط لإجراء الانتخابات.

وحمل نورلاند - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - الزعماء السياسيين من جميع الأطراف مسؤولية الاتفاق الفوري على حل وسط يسمح بإجراء تلك الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدعمهم في هذه العملية.

وأشار إلى أن الليبيين لا يرغبون في رؤية الصراع الأهلي من الماضي يتكرر، معتبرا أن أفضل أمل للاستقرار يكمن في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.