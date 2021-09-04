شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء غدا خوفا من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الشؤون الإسلامية فى موريتانيا، إلى إقامة صلاة الاستسقاء تضرعا لله بعد تسجيل ندرة فى الأمطار.

وقالت الوزارة - فى بيان اليوم لسبت - "ندعو جميع العلماء والأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم غد الأحد، عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، على عموم التراب الوطني، وذلك نظرا لما تشهده البلاد هذه الأيام من تأخر فى نزول المطر".

وشهدت مناطق واسعة من موريتانيا هذا العام ندرة فى الأمطار، الأمر الذى تسبب فى نقص شديد بالمساحات الرعوية، خصوصا فى محافظات الوسط والشمال.. ويعتمد الاقتصاد المحلى الموريتانى على ثروة حيوانية تقدر بنحو 27 مليون رأس من الجمال والأبقار والضأن والماعز.