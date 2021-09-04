شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. سوريا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة السورية حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا اعتبارا من يوم غد الأحد ولغاية 16 سبتمبر، فى جميع المحافظات السورية، بحسب "روسيا اليوم" .

وجاء فى بيان وزارة الصحة: "تستهدف الحملة جميع المواطنين فوق الـ18 عاما فى كافة المحافظات، وستتم عبر التسجيل على المنصة الخاصة لتلقى التطعيم، ثم التوجه إلى المركز، دون انتظار رسالة تحديد الموعد، إضافة إلى الأشخاص المسجلين ولم تصلهم الرسالة بعد".

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تقديم اللقاح فى المراكز المعتمدة أو الفرق الجوالة المزودة بمهمة رسمية من مديرية الصحة، مشيرة إلى وجود كادر صحى فى كل مركز لتقييم الحالة الصحية لكل شخص قبل إعطائه اللقاح.

وحددت الصحة الحالات التى تمنع من التطعيم، وهى الحوامل والمرضعات، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكل من تحسس من جرعة لقاح سابقة.