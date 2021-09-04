شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 17 سوريا دخلوا الأراضي العراقية بطريقة "غير قانونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، القبض على 17 سوريا دخلوا الأراضي العراقي بطريقة "غير قانونية".

وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارز اللواء الثالث التابع إلى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية مع قسم استخبارات الفرقة التابع إلى وكالة الاستخبارات الاتحادية، وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، قبضت على 17 سوريا".

وأضافت، أن "عملية القبض جاءت لدخول هؤلاء بطريقة غير قانونية، بعد نصب سيطرة مفاجئة شمال قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين".