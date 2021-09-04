المغرب يسجل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجل المغرب، السبت، 4310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نزولا من 4381 حالة ليوم الجمعة.



وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن الحصيلة الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 881042 حالة.

كما سجل المغرب 70 وفاة جديدة، نزولا من 104 حالات ليوم الجمعة، لتصل أعداد الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 12993 وفاة.

وقال الطيب حمضي، خبير السياسات والنظم الصحية، في تصريحات لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغر بية إن المتحور الجديد “مو”، الذي ظهر في دولة كولومبيا في يناير الماضي، لا يدعو إلى القلق؛ لكن يستلزم تتبعه ومراقبته. وأوضح أن المتحور المذكور لا يدعو إلى القلق في المغرب وكذا في باقي دول العالم.

ولفت حمضي إلى أن المتحور تم تصنيفه كمتحور يلزم مراقبته؛ لأن به “طفرات منها 3 موجودة في ألفا البريطاني وبيطا الجنوب إفريقي وكاما البرازيلي، وهذه الطفرات بالنسبة للخبراء قد يكون لها تأثير على اللقاحات وقد لا تنفع معها المناعة التي تأتي عن طريق اللقاح”.