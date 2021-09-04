كل ما تريد معرفته حول هاتف شاومي نوت 10 - Xiaomi Mi Note 10

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تحتل هواتف شركة شاومي الصينية مكانة كبيرة في السوق المصرية، ومن بين الأجهزة التي تحظى بثقة العملاء شاومي نوت 10 (Mi Note 10).



وينبض داخل جهاز شاومي نوت 10 (Mi Note 10) معالج Snapdragon™ 730G الأعلى قدرةً في سلسلة شرائحQualcomm 7، حيث توفّر تردّدًا رئيسيًا يصل بحدّ أقصى إلى 2.2 جيجاهرتز، وتردد إرسال يصل بحدّ أقصى إلى 700 ميجا هرتز، وسرعة معزّزة في كل من العمليات والألعاب وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقوّسة ثلاثية الأبعاد بحجم 6.47 بوصة، زجاج غوريلا من شركة كورنينغ من الأمام والخلف.

وتتمتع شاشة شاومي نوت 10 بمزايا عدة منها HDR 10، تباين ممتاز في الفيديو، FHD+، شاشة أوضح، وضع القراءة 2.0، وضع الضوء الأزرق المنخفض الحاصل على شهادة TÜV Rheinland.

وعن الكاميرا في جهاز شاومي نوت 10 (Mi Note 10) فهي الأولى من نوعها بدقة 108 ميجابيكسل، تنتج صور تصل دقتها إلى 9024 ‏x ‏12032، أي ما يعادل 12 أضعاف دقة 4K! وبفضل مستشعر الصور الكبير للغاية بحجم 1/1.33 بوصة، تتفوّق الكاميرا في جهاز Mi Note 10 على معظم الكاميرات الرقمية.

كما يضم جهاز شاومي نوت 10، كاميرا telephoto بدقة 5 ميجابيكسل، يمكنها تكبير الصورة 10x من خلال عدسة telephoto ممتازة مزوّدة بتقنية تثبيت الصور على أربعة محاور.

ويشمل هاتف شاومي نوت 10 على كاميرا بورتريه بدقة 12 ميجابيكسل، لتتيح لك استخدام وضع بورتريه عالي الجودة مع عدسة بحجم 50 ملم؛ تقنية البيكسل المزدوج للتركيز التلقائي بالكشف عن الطور التي تعزّز دقة التركيز؛ حجم بيكسل كبير 1.4μm فائق السطوع، تركيز تلقائي دقيق بالليزر وضوء خافت لالتقاط أجمل الصور حتى في المناطق المظلمة.

كما تشمل الكاميرات الخلفية في هاتف شاومي نوت 10، كاميرا ذات زاوية عريضة

للغاية بدقة 20 ميجابيكسل مجال الرؤية 117° وفتحة العدسة ƒ/2.2، بالإضافة إلى كاميرا بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل للتقريب.

ومدمج بهاتف شاومي نوت 10 (Mi Note 10) كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، فائقة الدقة قادرة على التقاط تفاصيل دقيقة مثل أطراف الشعر والرموش وتفاصيل الوجه، في حين تحافظ ميزة التحرير اللاحق على جودتها.

ويتمتع هاتف شاومي نوت 10 (Mi Note 10) بمزايا متعددة منها وجود مستشعر بصمة مُدمجة تحت الشاشة، وشاشة 3D AMOLED مُنحنية بمقاس 6.47 بوصة، وخاصية NFC المتعددة الوظائف، وشاحن سريع بقدرة 30 وات داخل العلبة، وبطارية كبيرة بسعة 5260 مللي أمبير.

جاء السعر الرسمي لهاتف شاومي نوت 10 في مصر للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بقيمة 7999 جنيها .

وعن سعر النسخة البرو 256 جيجا مع 8 جيجا رام من شاومي نوت 10 في مصر جاءت بقيمة 8999 جنيها.

هاتف شاومي لا يدعم تركيب كارت ميموري، علاوة على أنه لا يستخدم معالج رائد، ومن أبرز عيوبه أنه ثقيل الوزن، وسماعاته لا تدعم الإستريو، وتصميم الشاشة ليس مميزا.