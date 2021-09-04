السفير التركي في العراق يعلن عن عزم أردوغان القيام بزيارة "خاصة" إلى بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي في العراق أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم السبت، السفير التركي في بغداد، السيد علي رضا غوناني"، لافتا إلى إنه "جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأنقرة وفي جميع المجالات".

وأكد الأعرجي وفقا للبيان على "أهمية أن يتفهم الجانب التركي وضع العراق الخاص، فيما يتعلق بملف المياه"، معربا عن أمله في أن " تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين".

من جانبه أكد السفير التركي، أن "الرئيس رجب طيب أوردوغان يعتزم القيام بزيارة خاصة إلى العراق"، لافتا إلى أن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة أيضا".

وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في شمال العراق. وتسببت العمليات في توترات دبلوماسية في أكثر من مناسبة بين البلدين، شملت استدعاء بغداد السفير التركي لديها لما تعتبره انتهاكا لسيادتها.

في غضون ذلك، أجرى وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، السبت، مع والي أفيون قره حصار التركية غوغكمان جيجك، مباحثات تتعلق بالمصادر المائية.

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جاء ذلك على هامش زيارة الوزير العراقي إلى الولاية، حيث تضمن برنامجه فعاليات عديدة، منها زيارة مركز أفيون لرياضات الدراجات التي تستضيف مرحلتين من بطولة العالم للدراجات النارية "موتوكروس".

كما زار الوزير العراقي مقر بلدية أفيون قره حصار، وأجرى مباحثات مع رئيسها محمد زيبك، حيث رافقه في الزيارات وزير المياه والغابات التركي السابق فيسل أرأوغلو، بحسب مراسل الأناضول.

وبعد انتهاء اجتماعه مع والي أفيون، وقع الوزير العراقي على دفتر الزيارات الخاص بالولاية.

وفي تصريح مقتضب، قال والي أفيون، للأناضول: "وزير الموارد المائية العراقي زار مدينتنا وهو أمر أسعدنا، الوزير الضيف جاء بدعوة من الوزير التركي".

وأضاف: "كانت هناك زيارات للتعرف على مصادر المياه، والمؤسسات المائية في الولاية، وكانت هناك أعمال عديدة خلال هذه الزيارة، وتعرف على المدينة وطلبنا منه أن يعتبر نفسه وكأنه في مدينته".

من ناحيته قال الوزير العراقي: "الحقيقة أشعر بسعادة بالغة بتواجدي في هذه المدينة العظيمة والتطور الكبير الذي حصل فيها".

وأضاف: "الزيارة جاءت بدعوة من فيسل أرأوغلو للتباحث حول ملف المياه، وزيارة المدينة، والاطلاع على المتغيرات العلمية في مجال سردابات المياه (المياه الجوفية)"، مشيرا إلى أنه "أصبحت هذه المدينة نموذجا لكل المدن التي سنزورها في تركيا من وقت لآخر، أشكر الوالي على هذه الاستضافة، ونتمنى لهذه المدينة التطور والتقدم".