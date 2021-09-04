شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: 5 خطوات لتقديم شكوى انقطاع الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت شركة المياه الوطنية، اليوم السبت، بالتفصيل، خطوات تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية. وقالت الشركة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه يمكن تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية من خلال الخطوات التالية: – تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية. – اختيار «الشكاوى». – اختيار نوع الشكوى «إمداد مياه» وتحديد الفئة الفرعية. – كتابة تفاصيل الشكوى. – تقديم الطلب.

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