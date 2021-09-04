شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

وأكد “التحالف” أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي تم لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وشدد تحالف دعم الشرعية، على اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين من المسيرات المفخخة الحوثية.