تراجع عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يوميا في الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأمراض السارية، عادل البلبيسي في تصريح لقناة "المملكة": "هناك تدن واضح في أعداد متلقي المطاعيم يوميا في الأردن"، مبينا أن الوزارة لديها الإمكانية لإعطاء اللقاح لـ 100 ألف شخص يوميا.

كما أعلن البلبيسي أن الوزارة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا لفئات جديدة، قائلا "إنه سيتم عرض الاقتراح قريبا على لجنة الأوبئة، لإقراره"، مشيرا إلى أن "مطالب من الأشخاص الذين مرّ على تلقيهم اللقاح أكثر من 8 شهور بجرعة معززة".

ولفت النظر إلى أن الجرعة المعززة قد تكون من نوع الجرعتين السابقتين، مشيرا إلى أن معظم المصابين، الذين يدخلون إلى المستشفيات هم من الفئات التي لم تتلق اللقاح.

ويتوقع البدء بإعطاء الجرعة المعززة في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موضحا أنها لن تكون إجبارية.

وأعطيت خلال 24 ساعة 20499 جرعة من اللقاح الواقي توزعت على 8952 جرعة أولى، و11547 جرعة ثانية.

ووصلت حصيلة الجرعات المعطاة في الأردن منذ مطلع 2021 إلى 6478391 جرعة، منها 3497679 جرعة أولى، و2980712 جرعة ثانية.