وزير الداخلية السعودي يصل قطر في زيارة رسمية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، بأن رئيس الوزاء القطري، وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني كان في استقبال الوزير السعودي لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

ووصل بن سعود إلى الدوحة قادما من العاصمة العراقية بغداد حيث بحث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب"، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

يشار إلى أن العلاقات بين السعودية وقطر شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد التوقيع على "بيان العُلا" في القمة الخليجية التي أُقيمت في السعودية مطلع العام الجاري، والتي أنهت أكبر أزمة سياسية في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربي، استمرت منذ صيف 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.