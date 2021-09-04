التحالف العربي يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وبين التحالف، في بيان له، أن "التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا أنه يتابع إطلاق المسيرات المفخخة ويتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن التحالف العربي دمّر طائرة مسيرة كانت محملة بالمتفجرات قبل وصولها إلى هدفها صوب مدينة خميس مشيط السعودية. يأتي ذلك فيما لم يصدر أي تعليق علني فوري من الحوثيين، لكن الجماعة أعلنت مرارا أنها تطلق بانتظام طائرات مسيرة وصواريخ تستهدف السعودية.

كما أعلن التحالف، الأربعاء الماضي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة في الأجواء اليمنية، فيما قالت "قناة الإخبارية" السعودية، إن "التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن اعتراض وتدمير مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية"، مشيرة إلى "تصعيد عدائي من الميليشيات الحوثية بمحاولات استهداف اليمنيين".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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