الجيش اليمني يعلن قتل قيادات من "أنصار الله" في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش اليمني إن مقتل قيادات "أنصار الله"، حدث أثناء التصدي لهجوم كانوا يشاركون فيه على جبهتي المشجح وصرواح في مأرب، بحسب ما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم السبت.

ولفتت الشبكة إلى أن الجيش اليمني أكد وقوع قتلى وجرحى من "أنصار الله"، خلال غارات جوية نفذها التحالف العربي على جبهة صرواح في مأرب.

وتشهد اليمن حربا ممتدة منذ سنوات بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، وجماعة "أنصار الله" من جهة أخرى.

يذكر أن "أنصار الله" سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سنوات، بينما تسعى قوات الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة عليها.

وتسببت تلك الحرب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وهو ما فاقم أوضاع اليمنيين في الصحة والتعليم.