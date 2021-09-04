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رئيس الوزراء العراقي يستقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك في رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة بغداد.
ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، لدولته، وتمنياتهما لجمهورية العراق حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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