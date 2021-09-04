أكثر من نصف مليار دولار... اتفاق سعودي لإعادة التمويل مع التأمينات

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة "رويترز" نص الاتفاق، على إعادة تمويل محفظة برنامج الإسكان المدعوم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مساكن)، وأن تقدم مساكن التمويل العقاري بهامش ربح ثابت بنظام المرابحة وأقساط ثابتة لا تتغير للعاملين في الدولة والقطاع الخاص وكذلك المتقاعدين، مع الإشارة إلى إدارة شركة التمويل العقاري (دار التمليك) لبرنامج مساكن.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني في بيان أن:

"الشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقرب الشركة أسرع إلى هدفها المتمثل في زيادة تملك المنازل في المملكة".

وبحسب البيان فإن عمل شركته مع مؤسسات مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يجعل التمويل العقاري في متناول يد المواطنين وبأسعار معقولة مع توفير ديناميكية إضافية لنظام التمويل العقاري القوي في المملكة.

مصادر اقتصادية، بيّنت أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، اشترت المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، العام الماضي محفظة رهن عقاري تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات ريال من المؤسسة العامة للتقاعد.

وذكرت المصادر أنه في إطار برنامج الإصلاح (رؤية السعودية 2030)، الذي روج له الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تستهدف المملكة زيادة نسبة تملك المنازل إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030.

وفي آذار/ مارس الفائت، كان قد قال سوسيني إن ما يقرب من 62 بالمئة من السعوديين يمتلكون الآن منازل، وهو ما يتجاوز هدف الحكومة بنسبة 60 بالمئة لعام 2020.