شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع أجواء حارة وهطول أمطار على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني أجواء حارة نهاراً، اليوم السبت، على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجراً.
وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة والمدينة وعمان واليمن والإمارات، ورياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى والشرقية.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ).
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