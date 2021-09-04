السفارة الأمريكية في بغداد تختبر منظومة دفاع جوي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "يقين" للأنباء عن مستشار مكتب الأمن الإقليمي للسفارة الأمريكية، أن اختبار المنظومة الدفاعية سيتخلله إطلاق صافرات الإنذار ورشقات إطلاقات نارية، ابتداء من الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت 4 سبتمبر/أيلول، ويستمر حوالي ساعتين.

في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، أن إطلاق السفارة الأمريكية صافرات الإنذار ومعالجة منظومة الدفاع الجوي "CRAM" ما هو إلا إجراء تجريبي قامت به القوات الأمريكية المناطة بحماية السفارة من أي هجمات، مشيرا إلى أنه لا توجد أي عملية لقصف السفارة، فضلا عن عدم وجود أي أضرار بشرية أو مادية.

وأعلنت وسائل إعلام عراقية، في يوليو/تموز الماضي، استهداف محيط السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد بصاروخي كاتيوشا.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني، قوله إن "صاروخي كاتويشا استهدافا محيط السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد"، مضيفا أن "منظومة الـ"C-RAM" فشلت في إبعاد الصواريخ وسقط عدد من شظايا المنظومة على عدد من العجلات المدنية ومنزل في منطقة المنصور".

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