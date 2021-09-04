لجان عراقية وأمريكية تبحث مخرجات الحوار الاستراتيجي

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال الأعرجي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "اللجان الفنية الخاصة بالحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، ستجتمع هذا الأسبوع، لتنفيذ مخرجات الحوار للجولة الرابعة".

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وأشار الأعرجي إلى أنه "لا توجد أية جولة أو جلسة أخرى للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن".

ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، في 26 تموز / يوليو الماضي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال واشنطن قواتها إلى العراق.

وأكد البيان المشترك للجولة الرابعة من "الحوار الاستراتيجي" بين بغداد وواشنطن، أن العلاقة الأمنية سوف تنتقل بالكامل إلى دور خاص بالتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

كما أشار إلى أنه لن تكون هناك قوات أمريكية تقوم بدور قتالي في العراق، بنهاية الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 2021.