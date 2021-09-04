مصرع مسؤول في الجيش اليمني إثر انفجار شمالي عدن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بعدن، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "عبوة ناسفة فجرها مجهولون عن بعد، زرعت في سيارة قائد جبهة الحازمية في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، أبو عثمان المشدلي، أثناء مروره بمنطقة الكراع في مديرية دار سعد شمال عدن".

وقال المصدر، للوكالة: "التفجير أسفر أيضا عن إصابة أحد مرافقي القائد المشدلي".

وفتحت الشرطة اليمنية تحقيقًا في الواقعة لكشف ملابساتها.

وأكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس الجمعة، دعم حكومته جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لوقف إطلاق النار في اليمن، يمهد لإيقاف الحرب وإحلال السلام في البلاد.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فضلًا عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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