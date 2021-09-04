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إيران تصدر إعلانا جديدا بشأن العلاقة مع السعودية... "جادة في محادثاتها معنا"

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Essam al-Sudani

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي رضا عنايتي، في مقابلة مع "صحيفة اعتماد"، إن "إطلاق المحادثات مع كان قرارا مبدئيا من القيادة الإيرانية"، مرجحا أن المملكة اتبعت نهجا جديدا إزاء قضايا المنطقة.

وأشار إلى أن "الطرفين حتى اليوم أجريا ثلاث جولات من الحوار في العاصمة العراقية بغداد، وأن انعقاد الجولة الرابعة مرتبط بالتوقيت المناسب لكلا الجانبين"، قائلا إن "السعودية جادة في محادثاتها مع إيران، ولم تكن لدى الجانبين شروط مسبقة لبدء التفاوض".

وأكد عنايتي أن إيران رحبت بجهود العراق الرامية إلى استئناف الحوار بينها والسعودية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حكومة طهران لا تعتقد أنها في حاجة إلى وسيط للتواصل مع الرياض.

وأشار إلى أنه لو كانت السعودية مستعدة للحوار مع إيران في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لما ترددت بلاده في ذلك أيضا، مرجحا أن تكون السعودية خلصت إلى أن الظروف في المنطقة وخارجها تغيرت وأصبحت ملائمة لتغيير النهج إزاء طهران وممارسة سياسات مبنية على الحوار إزاءها.

وختم مساعد وزير الخارجية الإيراني تصريحاته بالإشارة إلى "مبادرة هرمز" التي طرحتها طهران على دول الخليج، مؤكدا أن بعض الدول رحبت بهذه الخطة وأن لم يطرح أي مواقف سلبية إزاءها، ولم يرفضها أي بلد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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