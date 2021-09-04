شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يتلقى دعوة لحضور مؤتمر دولي عن مكافحة الفساد في شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /السبت/، دعوة من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، لحضور مؤتمر دولي لمكافحة الفساد يعقد في شرم الشيخ.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - أن حسين، الذي يزور النمسا حاليا، التقى مع غادة والي وبحث معها أخر التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما ما يرتبط منها بعمل المكتب في قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وأوضاع السجون والبرامج المخصصة لتأهيلها، ومُكافحة المخدرات من حيث تخفيف العرض والطلب ومُعالجة ظواهر الإدمان، ومعالجة المدمنين في ضوء التغييرات التي تجري في الشرق الأوسط وأثرها على ملفي الهجرة والمخدرات.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين تطرقا إلى ملفات الفساد والإرهاب، والحاجة الماسة إلى خطة طويلة الأمد تتعلق بتطبيق إصلاحات اقتصادية تساعد العراق في الكشف عن الفساد ومنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالاضافة إلى عملية استعادة الأموال العراقية المهربة في الخارج والجهود الحكومية التي تصب في هذا الاطار، فضلا عن التعاون بين العراق ومبادرة (STAR) لاستعادة الأموال المنهوبة، والتعاون مع شركة سيمنز الألمانية في مكافحة الفساد بين القطاعين العام والخاص.