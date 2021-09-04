شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن «تحرش بالنساء» في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، القبض على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحرش شخص بالنساء في أحد المرافق العامة، بألفاظ وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية و الآداب العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.