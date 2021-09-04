معظم من يعانون من الحساسية المفرطة لا يتأثرون سلباً بلقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

وجدت دراسة نشرت يوم الثلاثاء في مجلة “جاما نت ورك أوبن” الإلكترونية، أن ردود الفعل التحسسية للقاح كورونا نادرة، حتى بين المتلقين الذين يعانون من الحساسية الشديدة تجاه اللقاحات والأدوية والمهيجات الأخرى. وقال الباحثون إنه مع ذلك، يجب اتخاذ احتياطات خاصة لتلقيح أولئك المعرضين لخطر الإصابة بالحساسية . وأظهرت نتائج الدراسة، أنه من بين أكثر من 400 مشارك وصفوا بأنهم "شديدو الحساسية"، لم يكن لدى 98٪ رد فعل فوري بعد تلقي لقاح فايزر، في حين كان لدى أقل من 2٪ من المشاركين في الدراسة استجابات حساسية طفيفة، وعانى أقل من 1٪ منهم من حساسية مفرطة. وبحسب العلماء فإن معدل ردود الفعل التحسسية تجاه لقاح فايزر أعلى، مقارنة بغيره من اللقاحات الأخرى الشائعة، وخاصة لدى المرضى الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية. وأكد الباحثون على أن الأشخاص ذوي الحساسية المفرطة تجاه اللقاحات، يجب أن يحصلوا على اللقاح تحت إشراف مختصين، وذلك لحمايتهم من مخاطر الإصابة بالفيروس القاتل. وفي وقت مبكر من إطلاق اللقاح، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن 29 شخصاً فقط من بين 4.8 مليون متلقي للقاح أصيبوا برد فعل تحسسي شديد تجاه اللقاح. يذكر بأن الباحثين، استخدموا خوارزمية بسيطة لتقييم المخاطر، وبيئة آمنة لتحصين المرضى الذين يعانون من الحساسية الشديدة، وفق ما أورد موقع “يو بي آي” الإلكتروني.

