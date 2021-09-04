قطاع غزة يدخل منحنى خطيرا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن "الجهات الطبية سجلت 9 حالات وفاة و1018 حالة إصابة جديدة في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم 3563 شخصا".

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وأشارت الوزارة في موجز التقرير الوبائي اليومي، إلى تعافي 500 حالة جديدة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 119155 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1163 حالة، منذ آذار/مارس 2020.

وبلغ العدد الإجمالي التراكمي للمصابين في القطاع 135921، من بينهم 15603 حالات نشطة، حتى الآن.

وكما أشار التقرير إلى حاجة 276 حالة إلى رعاية طبية في المستشفى، من بينها 167 حالة بين خطيرة وحرجة.

وفي السياق، وصف نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة، مجدي ظهير، في تصريحات صحفية، الوضع الوبائي في قطاع غزة بالخطير، حيث أشار إلى زيادة واضحة للحالات المصابة التي تدخل المستشفيات وتتطلب رعاية خاصة.

وفيما يتعلق بالتطعيم ضد وباء كورونا، بلغ إجمالي الجرعات الواصلة قطاع غزة 579570 جرعة، فيما تلقى اللقاح 324793 شخصا.