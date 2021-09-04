دمشق وبيروت تبحثان آلية استجرار الغاز المصري عبر سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - واستقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومرافقيه، الوفد الوزاري اللبناني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في معبر جديدة يابوس على الحدود المشتركة اللبنانية السورية.

الزيارة اللبنانية التي تنطوي على دلالات سياسية تبعا للحصار الدبلوماسي الغربي الذي تتعرض له دمشق، ستتناول عقد اتفاقية لاستجرار الغاز من جمهورية مصر إلى الجمهورية اللبنانية مرورًا بالجمهورية العربية سورية، وذلك بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتوقعت بعض المصادر أن تتناول الزيارة التي تستمر ليوم واحد، إمكانية سبل توليد الكهرباء عبر محطات توليد سورية، نظرا لافتقار لبنان حاليا إلى محطات تعمل بالغاز الطبيعي، في الوقت الذي يتم تداول خطط لإرسال الغاز المصري إلى الأردن ليقوم بتوليد الكهرباء، وإرسالها إلى لبنان عبر سورية، بواسطة خط الربط الكهربائي بين الدول الثلاث.

ويضم الوفد اللبناني كل من وزير المالية غازي وزني والطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فيما رافق الوزير مقداد، الذي كان في استقبالهم على الجانب السوري، كل من وزير النفط بسام طعمة ووزير المالية كنان ياغي والسفير السوري في بيروت علي عبد الكريم.

MOHAMMAD DAMOUR دمشق وبيروت يبحثان آلية استجرار الغاز المصري عبر سوريا

ويرتبط كل من دمشق وبيروت والقاهرة وعمان، باتفاقية لنقل الغاز المصري إلى لبنان، مرورا بسوريا والأردن عبر خط الغاز العربي، إلا أن مصر أوقفت ضخ الغاز قبل عقد من الزمن.

ويصل طول خط الغاز العربي لنحو 1200 كم، بقدرة نقل تزيد عن 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقد تم إنشاؤه في مطلع القرن الحالي، إلا أن الجانب المصري ما لبث أن أوقف الضخ التجريبي في الخط عام 2011، عقب الأحداث التي عصفت بالمنطقة.

MOHAMMAD DAMOUR دمشق وبيروت يبحثان آلية استجرار الغاز المصري عبر سوريا

وأعلن كل من مصر والأردن والعراق العمل على إعادة تأهيل خط الغاز العربي، لتصدير الغاز المصري إلى دول الشرق العربي سوريا ولبنان والأردن، ومنها إلى أوروبا عبر تركيا، الأمر الذي يؤشر إلى أبعاد سياسية معقدة، نظرا للظروف التي تكتنف العلاقات الإقليمية بين دول المنبع والمرور وحتى المصب.