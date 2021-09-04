سوريا ترحب بطلب لبنان نقل الغاز المصري والكهرباء من الأردن عبر أراضيها

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق- سبوتنيك. وقال الخوري، عقب اجتماع بين وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد والوفد الوزاري اللبناني الذي يزور دمشق، اليوم السبت: "رحب الجانب السوري بطلب الجانب اللبناني استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن عبر سوريا، بعد طلب من الجانب اللبناني"، مضيفا: "تم وضع الخطوات الفنية لتنفيذ العملية وتعيين فريق فني مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالعملية".

MOHAMMAD DAMOUR

ويضم الوفد اللبناني كلا من وزير المال غازي وزني والطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فيما رافق الوزير مقداد، الذي كان في استقبالهم على الجانب السوري، كل من وزير النفط بسام طعمة ووزير المال كنان ياغي والسفير السوري في بيروت علي عبد الكريم.

ويرتبط كل من دمشق وبيروت والقاهرة وعمان، باتفاقية لنقل الغاز المصري إلى لبنان، مرورا بسوريا والأردن عبر خط الغاز العربي، إلا أن مصر أوقفت ضخ الغاز قبل عقد من الزمن.

ويصل طول خط الغاز العربي لنحو 1200 كم، بقدرة نقل تزيد عن 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقد تم إنشاؤه في مطلع القرن الحالي، إلا أن الجانب المصري ما لبث أن أوقف الضخ التجريبي في الخط عام 2011، عقب الأحداث التي عصفت بالمنطقة.

وأعلن كل من مصر والأردن والعراق العمل على إعادة تأهيل خط الغاز العربي، لتصدير الغاز المصري إلى دول الشرق العربي سوريا ولبنان والأردن، ومنها إلى أوروبا عبر تركيا، الأمر الذي يؤشر إلى أبعاد سياسية معقدة، نظرا للظروف التي تكتنف العلاقات الإقليمية بين دول المنبع والمرور وحتى المصب.