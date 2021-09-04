شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بينهم قيادات عسكرية يمنية في انفجار سيارة بمحافظة عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام يمنية، إن انفجارا انتحاريا استهدف سيارة تابعة لقائد عسكري للحكومة اليمنية بمحافظة عدن بجنوب البلاد، أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن انفجارا عنيفا هز مدينة دار سعد بعدن، مضيفة أن سبب الانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة اللواء موسى محسن ما أدى إلى مقتله مع عدد من مرافقيه.

فيما ذكر موقع "عدن الغد" إنه تم اغتيل قائد جبهة الحازمية بمحافظة البيضاء بتفجير عبوة ناسفة زرعت بسيارته ظهر السبت بمحافظة عدن.

وقالت مصادر صحيفة إن "القائد أبو عثمان المشدلي قائد جبهة الحازمية مديرية الصومعة محافظة البيضاء استشهد بانفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارته في خط عدن لحج ".