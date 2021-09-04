شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية في بغداد تطلق صافرات الإنذار وتفعل منظومة CRM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام عراقية، إن السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد أطلقت صافرات الإنذار في السفارة وفعلت منظومة "سي رام".

وأضاف مصدر للسومرية نيوز، أن "السفارة الأمريكية في بغداد ستقوم بتجربة لمنظومة CRM وإطلاق صافرات الانذار في تمام الساعة الواحدة ظهرا ولمدة ساعتين".، وأوضح أن "الهدف من هذا هو لغرض الاختبار والتدريب".

وتستخدم منظومة الـ crm في السفارة الأمريكية بهدف التصدي لأي هجوم صاروخي، وتتعرض السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، من حين إلى أخر، لهجمات صاروخية ينفذها مسلحون.