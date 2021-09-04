شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم بالقرب من مستشفى بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق اليوم السبت، بأن حريقا اندلع قرب مستشفى أهلي بمنطقة الكرادة وسط بغداد، وفق موقع السومرية نيوز.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني استنفرت لإخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات تابعة إلى مستشفى التاج الأهلية في منطقة الكرادة".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني تبذل قصارى الجهود لإنقاذ وإخلاء المرضى والكوادر الطبية بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران ومنع وصولها إلى غرفة اسطوانات الأوكسجين القريبة من موقع الحادث".