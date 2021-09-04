شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مفخخة حوثية باتجاه خميس مشيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة.

وأكد التحالف، حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت، استمرار ميليشيا الحوثي في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.. مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.