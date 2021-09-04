شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وحار بالبحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة، اليوم السبت، فمن المتوقع أن تشهد السعودية كما المعتاد خلال فصل الصيف هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، بينما تشهد الإمارات طقسا بين الصحو والغائم جزئيا، وإلى التفاصيل..

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد تكون ممطرة.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار. وستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/ س. الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند 13:05 والمد الثاني عند 22:57 والجزر الأول عند الساعة 16:31 والجزر الثاني عند الساعة 06:35.

بحر عمان خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند 08:40 والمد الثاني عند الساعة 19:45 والجزر الأول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 02:28. الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند 13:05 والمد الثاني عند 22:57 والجزر الأول عند الساعة 16:31 والجزر الثاني عند الساعة 06:35.بحر عمان خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند 08:40 والمد الثاني عند الساعة 19:45 والجزر الأول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 02:28.

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً مع بعض السحب ولكنه رطب نسبياً خلال الليل. الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 الى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة. ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام. درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 20%.