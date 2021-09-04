إعلام: سفير قطر في أفغانستان يعلن إعادة فتح مطار كابول قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السفير القطري في أفغانستان إنه تم إصلاح مدرج الطائرات في مطار كابول بالتعاون مع السلطات في أفغانستان، بحسب ما نقلته قناة "الجزيرة" القطرية.

كما أنه تم إقلاع رحلتين داخليتين من كابول إلى مدينتي مزار الشريف وقندهار، وفقا لما نقلته "الجزيرة" عن سفير قطر في أفغانستان.

وكشفت حركة طالبان، الخميس الماضي، أنه من المقرر إعادة افتتاح مطار كابول خلال اليومين المقبلين بعدما قدمت قطر وتركيا مساعدات مالية، فيما أعلنت الخطوط الجوية الأفغانية أن الرحلة الداخلية الأولى ستنطلق غدا من مطار كابول.

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وأوضح المسؤول بالحركة محمد عباس ستانيكزاي، في تصريحات نقلتها شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن مطار كابول سيتم تشغيله في غضون يومين وذلك بعد وصول دعم مالي قدره 30 مليون دولار من قطر وتركيا.

أعلنت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، أنها ستستأنف رحلاتها الداخلية، غدا الجمعة، وستكون أول رحلة داخلية بعد سيطرة طالبان على البلاد، من مطار كابول إلى مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي البلاد، وفقا لوكالة "خاما برس" الأفغانية.

وكانت قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية لتقديم الدعم الفني لاستئناف العمل في مطار كابول خلال الساعات الأخيرة.

وتأتي هذه الأحداث، بعد أن كشفت متحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء الماضي، أن واشنطن تعمل مع تركيا وقطر لمواصلة تشغيل الجزء المدني من مطار كابول.

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