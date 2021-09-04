قمة مصرية قبرصية لدعم التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الرئاسة المصرية، تنعقد أعمال اللجنة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس وبمشاركة السادة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين".

وأشار البيان إلى أنها المرة الأولى التي تعقد فيه أعمال اللجنة على المستوى الرئاسي.

وأوضح البيان أنه سيتم بحث العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة والشباب.

كما سيتم التطرق إلى المستجدات على الساحة السياسية إقليميا وفي شرق المتوسط وعلى المستوي الدولي خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين في المرحلة الراهنة.

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