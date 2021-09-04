هل يدعم السودان مجموعات مسلحة لتعطيل بناء سد النهضة الإثيوبي؟

دبي - محمود عبدالرازق - وحول الاتهامات الإثيوبية، نقل موقع "الشرق"، عن المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني العميد الطاهر أبو هاجة، قوله إن "الاتهامات الإثيوبية بمحاولة تخريب السودان لسد النهضة لا أساس لها من الصحة".

© AFP 2021 / EBRAHIM HAMID

وأضاف: "تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة، نحن نؤكد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة".

وتابع أن "هذه التصريحات تعبر عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الإثيوبي بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه، داعيا القيادة الإثيوبية إلى العمل على حل صراعاتهم بعيداً عن إقحام السودان فيها"، حسب تعبيره.

وأكد أن "السودان وجيشه لا يتدخل فى القضايا الداخلية لدولة إثيوبيا".

وكانت وسائل إعلام إثيوبية قد أعلنت، أمس، أن الجيش الإثيوبي نجح في التصدي لمجموعة مسلحة مكونة من 130 شخصا تابعين للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، حاولت دخول البلاد من السودان عبر الحدود لتعطيل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي.

وقالت إن الجيش الإثيوبي نجح في القضاء على 50 من المسلحين، وأوقع إصابات عديدة بين صفوفهم، حيث كان بحوزتهم ألغام مضادة للمركبات، وأنواع مختلفة من المتفجرات.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم عبر موقع سبوتنيك.