ليبيا... مستويات إنتاج النفط في معدلاتها الطبيعية رغم التهديد بوقف التصدير

دبي - محمود عبدالرازق - وتعليقا على ذلك، نقلت "رويترز"، عن مهندسين في مرفأي النفط الليبيين السدرة والزويتينة، اليوم السبت، إن مستويات الإنتاج في معدلاتها الطبيعية رغم التهديدات.

وفي وقت سابق، قال مشايخ وأعيان منطقة الهلال النفطي في بيان مصور إنهم يعلنون إيقاف تصدير النفط وطالبوا بإقالة رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، وتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة يضم ممثلين للمنطقة.

© Sputnik . NADER EL SHAREEF

يذكر أن في 28 أغسطس/آب الماضي، قرر وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، إيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وإحالته للتحقيق بسبب سفره خارج البلاد دون إذن مسبق من الوزارة.

وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة قد أعلن، في وقت سابق، أن ليبيا تمتلك ثروات هائلة و40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير.

وتسبب الانقسام والحروب في ليبيا في تعطل العديد من الحقول النفطية في البلاد، ما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية.

ومنح تشكيل حكومة الوحدة بارقة أمل في عودة طبيعية لعمل المؤسسات النفطية الليبية، في ظل التوافق السياسي برعاية أممية حول إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، ووقف إطلاق النار في أرجاء البلاد.

**يمكنكم متابعة آخر أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.