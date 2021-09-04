شكرا لقرائتكم خبر عن الرى السودانية تحذر من فيضان وشيك لنهر "الدندر" بعد ارتفاع كبير فى منسوبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الرى والموارد المائية السودانية من "فيضان وشيك" لنهر الدندر بعدما سجل منسوبه مستويات عالية مساء أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وكيل الوزارة ضو البيت عبد الرحمن منصور وجه نداء "بأن نهر الدندر بلغ منسوب الفيضان حيث سجل في السادسة من مساء أمس الجمعة منسوب 13.50 مترا".

ودعا عبد الرحمن جميع السكان والجهات المختصة للقيام بكل الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها البلاد أثرت على أكثر من 88 ألف شخص في 13 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان منذ منتصف موسم الأمطار في يوليو.

ونقلت الوكالة عن تقرير لمركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) أنه "من المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا بين 31 أغسطس و7 سبتمبر في معظم أواسط وجنوب ووسط وغرب السودان".

يذكرأن، قالت وكالة الأنباء السودانية، إن نهر النيل الرئيسي سجل اليوم 16 مترا و17 سم بارتفاع 5 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 1سم عن منسوب العام الماضي .

فيما سجل منسوب نهر عطبرة 15 مترا و60 سم بارتفاع 4 عن منسوب الامس وأرتفاع 2 سم عن منسوب العام الماضي، والفاصل المداري يمر شمال شندي والرياح جنوبية غربية مثيرة للغبار والأتربة .

وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل، لهدوء الأحوال عموما بالمحليات فيما تتواصل الجهود الهندسية في عمل الردميات والتروس والحماية لمناطق الهشاشة والمنخفضات بعدد من المحليات.

وتناشد الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران لارتفاع مناسيب النيل حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.